البابا يطالب بتنظيم الذكاء الاصطناعي في بيان شامل بشأن مستقبل البشرية

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الاثنين، إلى تنظيم صارم للذكاء الاصطناعي، وطلب من مطوريه العمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل تحقيق الأرباح، مصدرا بيانا شاملا بشأن حماية البشرية، في ظل تأثير هذه التقنية على كل شيء بداية من العمل ووصولا إلى الحرب.

ويشار إلى أن رسالة ليو البابوية الأولى، والتي جاءت اليوم الاثنين، تحت عنوان "الإنسانية الرائعة"، تأتي في ظل ترقب الجميع لها بشغف، منذ أن أعلن أول بابا أميركي المولد، بعد أيام من انتخابه، أنه يعتبر الذكاء الاصطناعي أكبر تحد يواجه البشرية اليوم.

وفي نص الرسالة، ندد ليو بـ"ثقافة القوة" التي تقود سباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في تطوير أساليب أكثر تطورا لخوض الحرب عن بعد.

وأعلن أنه من "لا يجوز" إسناد قرار لا يمكن الرجعة فيها وفتاكة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ليشعل بذلك نقطة جدل أخرى بين البابا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، التي عملت بقوة لتخفيف القيود التنظيمية الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي.