ترامب: حرب إيران قد تمنعني من حضور زفاف ابني

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيحاول حضور حفلة زفاف ابنه الأكبر، واصفا التوقيت بأنه "سيّئ" بسبب الحرب مع إيران.

وسيقام الزواج الثاني لدونالد ترامب جونيور البالغ 48 عاما، نهاية هذا الأسبوع، وهو سيعقد قرانه على بيتينا آندرسون في جزر البهاما، وفق وسائل إعلام أميركية.

لكن الرئيس الأميركي يسعى في الوقت نفسه للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي ردا على سؤال حول ما إذا كان سيحضر حفلة زفاف ابنه: "أود أن أحضر.. سيكون احتفالا صغيرا ومغلقا.. وسأحاول أن أحضر".

وتابع "لقد قلت، هذا توقيت غير مناسب بالنسبة إلي.. لدي إيران وأمور أخرى".

وقال ترامب إنه يدرك كيف ستتناول وسائل الإعلام الأمر إذا حضر الزفاف فيما مصير الحرب ما زال معلقا.

وأضاف: "هذه معركة لا يمكنني أن أربحها. إن حضرت، أهاجَم. وإن لم أحضر، أهاجَم من وسائل إعلام الأخبار الكاذبة طبعا".

في العام الماضي، قال دونالد ترامب الابن إنه قد يترشح للرئاسة "ربما في يوم من الأيام".

وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة لوالده في يناير 2029.