ترامب يرجئ التوقيع على أمر تنفيذي خاص بالذكاء الاصطناعي

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس التوقيع على أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي بسبب شعوره بالقلق إزاء إمكانية أن يضر بهذه الصناعة.

وقال ترامب إنه أرجأ التوقيع لأن ما رآه في نص القرار لم يعجبه. وأعلن عن التغييرات قبل ساعات من فعالية مقرر عقدها في المكتب البيضاوي.

وصرح ترامب للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي: "إننا نتفوق على الصين، إننا نتفوق على الجميع، ولا أود أن أقوم بأي شيء يقف في مواجهة هذه الصدارة".

ويأتي الدفع نحو اتخاذ إجراء حكومي لفحص أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب القلق المتزايد داخل قطاع البنوك والمؤسسات الأخرى بشأن القفزات في قدرات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني في البرمجيات العالمية.

وعقد وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته جيروم باول اجتماعا عاجلا مع الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت في أبريل الماضي، محذرين إياهم من المخاطر الأمنية السيبرانية التي يشكلها " كلود ميثوس" ، نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته شركة أنثروبيك.

وقال بيسنت في منتدى "الاستثمار في أميركا" الذي نظمته مجموعة " سي ان بي سي " الاقتصادية في واشنطن في أبريل الماضي ، والذي عقد بشكل عاجل في مقر وزارة الخزانة، إن الهدف من الاجتماع هو ضمان أن البنوك على علم بالمخاطر المرتبطة بمثل هذه النماذج.

وأضاف بيسنت:" نموذج شركة أنثروبيك الجديد هذا، قوي للغاية.. وإن بعض البنوك تقوم بعمل أفضل في مجال الأمن السيبراني من غيرها، ونريد أن تكون لدينا القدرة على جمعها والتحدث حول أفضل الممارسات وإلى أين يجب أن تتجه."

ودفع ذلك بعض حلفاء الرئيس الجمهوري إلى اقتراح طرق أفضل لإيصال أدوات الذكاء الاصطناعي هذه إلى أيدي خبراء الأمن السيبراني الموثوق بهم.