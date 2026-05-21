الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا

أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي، بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة، اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق".

وكان مقررا عقد القمة في نيودلهي بين 28 و31 مايو.

وأكدت الهند استعدادها "للمساهمة في الجهود التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمواجهة الوضع الصحي المتغيّر".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن خطر استشراء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديموقراطية "مرتفع" في وسط إفريقيا، ولكنه "منخفض" على صعيد العالم.

ورجحت المنظمة أن يكون الفيروس بدأ بالتفشي منذ عدة أشهر، مقدرة أنه تسبب في أكثر من 139 وفاة و600 إصابة محتملة.

يُسبب فيروس إيبولا حمى نزفية قاتلة، ولكنه أقل عدوى نسبيا من فيروسات أخرى مثل كوفيد-19 أو الحصبة رغم تسببه في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الخمسين عاما الماضية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.