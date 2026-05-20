الحكومة الألمانية تتدرب على مواجهة احتمال استخدام طائرة مخطوفة في عمل إرهابي

بالتعاون مع الجيش والسلطات الأمنية، أجرت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، تدريبا على سيناريو أزمة يتمثل في خطف طائرة واستخدامها كسلاح إرهابي محتمل.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن " الهدف من المناورة كان التوصل إلى قرار من مجلس الوزراء، برئاسة المستشار الاتحادي، في الوقت الفعلي وضمن موقف يتسم بضيق الوقت ويشكل خطراً محتملاً على الأمن العام في ألمانيا".

وخلال المناورة، عبرت طائرة الأجواء الألمانية من الجنوب إلى الشمال. وافترض السيناريو أنها قد تستهدف فعالية جماهيرية كبرى، بحسب ما أوضحته مصادر حكومية. وعلى إثر ذلك، أقلعت طائرتان مقاتلتان من طراز "يورو فايتر" تابعتان للجيش الألماني، واعترضتا الطائرة وأجبرتاها على الهبوط في أحد المطارات شمالي ألمانيا.

وأوضحت الحكومة أن قرار مجلس الوزراء اللازم للتعامل مع هذا الموقف جرى اتخاذه في سيناريو يحاكي الوقت الفعلي، وبصيغة هجينة عبر قنوات اتصال آمنة، مما يضمن التعامل الآمن واتخاذ القرار في غضون فترة وجيزة جداً حتى في المواقف الحرجة والدقيقة. هذا وقد شارك ميرتس في المناورة من داخل مركز إدارة الأزمات التابع لديوان المستشارية.