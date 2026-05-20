الرئيس السوري يشكر ترامب على ارساله هدية عطر "ثمينة"

شكر الرئيس السوري أحمد الشرع ليل الثلاثاء الأربعاء نظيره الأميركي دونالد ترامب على قارورتي عطر أرسلهما له إلى دمشق، في استحضار للقائهما التاريخي في البيت الأبيض في نوفمبر، حين تلقى منه هدية مماثلة.

ونشر الشرع على حسابه على منصة "اكس" صورة لقارورتي العطر من العلامة التجارية التي تحمل اسم ترامب، مرفقة ببطاقة من توقيعه. وأرفق الشرع الصورة بتعليق كتب فيه "بعض اللقاءات تترك أثرا، ويبدو أن لقاءنا ترك عبقا".

وأضاف الشرع "شكرا السيد الرئيس دونالد ترامب على كرمك وعلى الكمية الإضافية من هذه الهدية الثمينة. عسى أن تواصل روحية ذاك اللقاء الإسهام في بناء علاقة أمتن بين سورية والولايات المتحدة".

وأهدى ترامب الشرع خلال اللقاء الذي وصف بأنه "تاريخي"، قارورتي عطر من العلامة التجارية ذاتها. وانتشر إثر اللقاء مقطع مصور، ظهر فيه ترامب وهو يقدّم الهدية لضيفه ويضع له ولوزير خارجيته أسعد الشيباني بعضا من العطر.

وقال ترامب للشرع إن إحدى العبوتين هدية لزوجته، قبل أن يمازحه بسؤال "كم زوجة لديك"؟.

في رسالته المرفقة مع الهدية الجديدة، كتب ترامب على البطاقة "الجميع يتحدث عن الصورة التي التقطناها عندما قدّمت لك هذا العطر الرائع"، موضحا أن الهدية "تحسبا لأن تكون الكمية قد نفدت".

ويذكر الموقع الإلكتروني المخصّص لبيع العطر، الذي تبلغ قيمة القاروة منه 249 دولارا، أنه "يجسد القوة والسلطة والانتصار".