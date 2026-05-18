مسلح يقتل 4 أشخاص ويصيب 8 في تركيا

قتل مسلح قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا الاثنين أربعة اشخاص واصاب ثمانية آخرين بجروح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة.

وقالت وكالتا دي اتش ايه وآي اتش ايه غير الحكوميتين إن المشتبه به الذي تتم ملاحقته، أطلق النار أولا داخل مطعم فأردى مالكه وموظفا فيه وأصاب العديد من الزبائن، قبل أن يردي رجلين آخرين خلال فراره.

واظهرت مشاهد عرضها الإعلام المحلي مروحية تحلق فوق المنطقة بحثا عن المشتبه به، إضافة الى سيارات اسعاف تنقل جرحى الى مستشفى مجاور.

واضافت الوكالتان المذكورتان أن أحد الضحايا راع كان يقود قطيعه قرب المطعم حيث أطلق المشتبه به النار، علما أنه يقع في محاذاة طريق على بعد 40 كلم الى شمال شرق مرسين.

واوردت وكالة دي اتش ايه أن مطلق النار شاب في السابعة عشرة.