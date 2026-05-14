أطباق فاخرة جمعت ترامب وشي في بكين.. ماذا تضمنت؟

أقام الرئيس الصيني شي جين بينج مأدبة غداء على شرف ضيفه الأميركي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في اليوم الثاني من زيارته إلى الصين، والتي تعد الأولى لرئيس أميركي منذ 2017.

وذكرت شبكة CNN الأميركية أن قائمة الطعام ضمت مجموعة من الأطباق الصينية الفاخرة، التي صمم بعضها ليتماشى مع ذوق ترمب المعروف في الطعام.

وخلال المأدبة الرسمية مساء أمس، تناول الضيوف أطباقاً شملت:

- جراد البحر في حساء الطماطم.

- ضلوع بقر مقرمشة.

- بط بكين المشوي.

- خضروات موسمية مطهية.

- سلمون مطهو ببطء مع صلصة الخردل.

- لحماً مطهواً على البخار.

أما التحلية، فشملت معجنات على شكل صدفة بحرية، وتيراميسو، بالإضافة إلى تشكيلة من الفواكه والآيس كريم.

وخلال كلمته في المأدبة، دعا ترامب شي لزيارة الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل، واصفاً العلاقات الأميركية الصينية بأنها الأكثر أهمية في تاريخ العالم، وأشاد بالتاريخ الطويل لعلاقات بكين وواشنطن، والروابط الثقافية والتاريخية.

وقال ترامب في كلمته إنه "لدينا فرصة لصناعة مستقبل يتسم بمزيد من التعاون والازدهار". ووصف ترامب الرئيس الصيني بـ"الصديق"، مضيفاً أنه أجرى محادثات "إيجابية وبناءة للغاية" مع الرئيس الصيني صباح أمس.

وشكر ترامب نظيره الصيني على "استقبال رائع لا مثيل له"، قبل أن يستعرض محطات من الحضور الصيني في بدايات التاريخ الأميركي، بما في ذلك دور العمال الصينيين في مد خطوط السكك الحديدية في الولايات المتحدة.