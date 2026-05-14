"الصحة العالمية": سلالة الأنديز من فيروس "هانتا" قابلة للانتقال بين البشر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس "هانتا" المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" هي سلالة "الأنديز" القابلة للانتقال بين البشر.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات حتى 13 مايو الجاري بلغ 11 حالة، بينها 3 وفيات، مع تأكيد مخبري لـ8 حالات، ووجود حالتين محتملتين وحالة غير محسومة في الولايات المتحدة.

وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة، وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%.