إدارة ترامب تجمد التسجيلات الجديدة في برنامج "ميدي كير" لوكالات دور المسنين والصحة المنزلية

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنها تعمل على توسيع مبادرتها الشاملة لمكافحة الاحتيال في برامج الصحة الاتحادية من خلال تجميد على مستوى البلاد لمدة ستة أشهر لأي تسجيلات جديدة في برنامج "ميدي كير" للرعاية الصحية من قبل وكالات دور المسنين والصحة المنزلية.

وقالت مراكز برنامجي الرعاية الطبية "ميدي كير" و"ميديك ايد" في بيان صحفي إن الوقف سيمنع مؤقتا جميع مقدمي الخدمات الجدد في هذه الفئات من الاشتراك للحصول على تعويض من برنامج "ميدي كير"، وهو برنامج التأمين الاتحادي لكبار السن في جميع أنحاء البلاد.

وقال مدير مراكز برنامجي "ميدي كير" و"ميديك ايد" الدكتور محمد أوز، في بيان: "لقد شهدنا عمليات احتيال منهجية ومقلقة للغاية في مجال رعاية المسنين والصحة المنزلية، مع قيام جهات سيئة باستغلال بعض مرضى الرعاية الطبية الأكثر ضعفا لدينا وسرقة الأموال من دافعي الضرائب الأميركيين. اليوم نحن نغلق الباب أمام الاحتيال، ونمنع الجهات السيئة الجديدة من دخول ميدي كير بينما نقوم بقوة بتحديد أولئك الذين يستغلونهم بالفعل والتحقيق معهم واستبعادهم".

وترتبط هذه الخطوة بالجهود التي تبذلها فرقة عمل مكافحة الاحتيال بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، والتي أنشأها الرئيس الجمهوري ترامب للقضاء على سوء الاستخدام المحتمل للأموال العامة.