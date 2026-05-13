الأميرة كايت في إيطاليا.. بأول زيارة خارجية منذ أكثر من 3 سنوات

بدأت الأميرة كايت، وهي في مرحلة التعافي من السرطان، زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر يومين وتتمحور على مرحلة الطفولة المبكرة، في أول رحلة رسمية لها إلى الخارج منذ أواخر عام 2022.

وتصل أميرة ويلز، زوجة الأمير وليام، ظهر اليوم إلى شمال إيطاليا وتحديدا إلى مدينة ريدجو إميليا التي سُميت تيمنا بمنهج ريدجو الذي يقوم على فكرة أن كل طفل يتمتع بالإبداع والذكاء بالفطرة.

تعود آخر رحلة رسمية لكايت إلى الخارج إلى ديسمبر 2022، عندما سافرت إلى مدينة بوسطن الأميركية برفقة الأمير وليام لمواكبة منح جائزة إيرثشوت البيئية والتي أطلقها زوجها عام 2020.

في مارس 2024، أعلنت كايت أنها مصابة بالسرطان، من دون تحديد نوعه، وأنها خضعت لعلاج كيميائي.

وعاودت الظهور علنيا بشكل تدريجي منذ أن أعلنت في يناير 2025 أنها في مرحلة التعافي من السرطان.

تُولي الأميرة البالغة 44 عاما اهتماما كبيرا للتعليم، وهي أم لثلاثة أولاد من زوجها الأمير وليام، هم جورج (12 عاما) وشارلوت (11 عاما) ولويس (8 أعوام).