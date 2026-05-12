تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تنسق وتدعم استجابة السلطات الوطنية الأوروبية للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"، مؤكدة أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يقيّم مستوى الخطر على عموم السكان في أوروبا بأنه "منخفض جداً"، في ظل تطبيق إجراءات الوقاية والسيطرة المناسبة، ولأن الفيروسات المسببة للمرض لا تنتقل بسهولة بين البشر.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وفّرت عمليات إجلاء آمنة للركاب الموجودين على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، وذلك منذ تفعيل الآلية بطلب من إسبانيا في السادس من مايو الجاري.

وأضافت أن خمس رحلات إعادة مواطنين إلى بلدانهم، جرى تنسيقها من قبل الاتحاد الأوروبي، انطلقت بالفعل يوم الأحد 10 مايو من جزيرة تينيريفي حيث كانت السفينة راسية، ونفذتها كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا واليونان وأيرلندا، فيما تُنفذ الرحلة السادسة والأخيرة بواسطة هولندا.

وأوضحت أنها قامت أيضاً بحشد قدرات الاستجابة والمخزونات التابعة للاحتياطي الإستراتيجي الأوروبي، حيث تم نشر طائرة إجلاء طبي تابعة لأسطول الاتحاد الأوروبي ومتمركزة في النرويج، في جزيرة تينيريفي، إلى جانب الاستعداد لنشر معدات حماية إضافية وقدرات لوجستية ونقل عند الحاجة.

وأشارت إلى أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي أوفد ضابط ارتباط إلى تينيريفي لدعم التنسيق الميداني مع السلطات المختصة، فيما نشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خبيرين من فريق العمل الصحي الأوروبي على متن السفينة قبل إنزال الركاب منها.

وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنسيق استجابة صحية مشتركة بالتعاون الوثيق مع إسبانيا والدول الأعضاء والدول المشاركة في آلية الحماية المدنية، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية وشركاء مجموعة السبع.

ولفتت إلى أن لجنة الأمن الصحي الأوروبية، التي تترأسها المفوضية، تجمع السلطات الصحية الوطنية وتعمل على تنسيق إجراءات النزول الآمن من السفينة، وإعادة الركاب إلى بلدانهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وأضاف البيان أن الاجتماعات التنسيقية تُعقد بشكل يومي ضمن آلية الحماية المدنية ولجنة الأمن الصحي والاتصالات متعددة الأطراف، بهدف تبادل المعلومات وتحديث الخطط التشغيلية ومتابعة أي حالات محتملة وضمان انسجام الاستجابة الأوروبية مع تطورات الوضع.

وأكدت المفوضية أن أولويتها تتمثل في حماية المواطنين ودعم المتضررين مباشرة، ومساعدة الدول الأعضاء على التحرك السريع المشترك استناداً إلى أحدث المعطيات العلمية.