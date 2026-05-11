المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يدفع ببراءته من جميع التهم

قال الرجل المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض ‌الشهر الماضي ​إنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

ولم يتحدث كول ألين (31 عاما) في المحكمة اليوم الاثنين، حيث قدمت محاميته تيزيرا آبي الدفوع نيابة عنه. وشملت التهم محاولة اغتيال الرئيس والاعتداء على ضابط اتحادي وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية.

وينسب المدعون إلى ألين إطلاق النار من بندقية صيد على أحد ضباط الخدمة السرية الأميركية واقتحام نقطة تفتيش أمنية في هجوم فاشل استهدف ترامب وأعضاء آخرين في إدارته خلال حفل عشاء ‌مراسلي البيت الأبيض.

كما ينسب إليه السفر إلى واشنطن بالقطار، حاملا بندقية صيد ومسدسا وسكاكين، وحجز غرفة في فندق واشنطن هيلتون حيث أقيم ‌حفل العشاء في 25 أبريل.

وظهر ألين مرتديا ‌زي السجن البرتقالي اللون ومكبلا من الخصر خلال الجلسة القصيرة ، ‌في أول ظهور له أمام ‌المحكمة الاتحادية في واشنطن أمام القاضي تريفور مكفادين الذي سيستكمل نظر القضية.

وكان قاض آخر ​قدم الأسبوع الماضي اعتذارا إلى ‌ألين عن معاملته في ​سجن محلي بواشنطن العاصمة، والتي شملت وضعه تحت إجراءات احترازية لمنع الانتحار وعزله عن السجناء الآخرين.

وتمثل هذه الجلسة بداية معركة قانونية كبرى تتعلق بالقضية، ​وهي محاولة ألين تنحية كل من تود بلانش القائم بأعمال وزير العدل والمدعية العامة في واشنطن جانين بيرو عن القضية، نظرا لحضورهما العشاء واحتمالية أن يكونا ضمن الشخصيات التي يعتقد أن ألين كان يستهدفها.

وقال يوجين أوم محامي ألين إن هيئة الدفاع ستسعى على الأرجح إلى تنحية مكتب المدعية العامة في واشنطن بأكمله، والذي ترأسه بيرو، بسبب صداقتها مع ترامب وكونها ضحية محتملة.

وأضاف "من غير اللائق بتاتا ‌أن يتولى ضحايا حادثة مزعومة كهذه مباشرة القضية".