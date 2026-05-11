إجلاء ركاب طائرة تركية إثر تعرضها لحريق في مطار" كاتمندو"
تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية ، تعرضت لحريق إثر هبوطها في كاتمندو، عاصمة نيبال، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق.
وذكر متحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال ان جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم على متن طائرة من طراز إيرباص 333 قادمة من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة.
