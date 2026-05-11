إجلاء ركاب طائرة تركية إثر تعرضها لحريق في مطار" كاتمندو"

تم إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية ، تعرضت لحريق إثر هبوطها في كاتمندو، عاصمة نيبال، ‌مما ⁠أدى إلى إغلاق ‌المطار ⁠لمدة ساعة حتى ​تمت ⁠السيطرة على الحريق.

وذكر متحدث باسم هيئة ⁠الطيران المدني في نيبال ان جميع ⁠الركاب ​البالغ ⁠عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم على متن طائرة ​من طراز ‌إيرباص 333 ​قادمة من إسطنبول ​تم إجلاؤهم بأمان ⁠عقب اندلاع حريق في الإطار الخلفي ​الأيمن للطائرة.