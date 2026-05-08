أسعار تذاكر المونديال في مرمى انتقادات ترامب.. "لن أدفع هذه الأسعار"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 معتبرا أنها مبالغ فيها.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك بوست"، بعدما أثيرت مسألة ارتفاع أسعار التذاكر، والتي قد تتجاوز 5 آلاف جنيه إسترليني للجماهير الراغبة في متابعة جميع مباريات منتخبها حتى النهائي.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، قال ترامب: "لم أكن أعلم بهذه الأرقام.. وبصراحة، أنا أيضا لن أدفع هذه الأسعار"، مضيفا: "إذا لم يتمكن الناس من كوينز وبروكلين، وكل من يحبون دونالد ترامب، من حضور المباريات، فسأشعر بخيبة أمل".

من جانبه، دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو عن الأسعار المرتفعة، مؤكدا أن السوق الأميركية تعد "الأكبر والأكثر تطورا في مجال الترفيه"، مشيرا إلى أن إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء تفرض على الفيفا اعتماد أسعار مرتفعة منذ البداية.

وأضاف رئيس الفيفا أن 25% من تذاكر دور المجموعات ستكون متاحة بأقل من 300 دولار، معتبرا أن هذا السعر "طبيعي" مقارنة بأسعار الأحداث الرياضية الكبرى داخل الولايات المتحدة.

كما أثارت تصريحات إنفانتينو الجدل بعدما قال مازحا إنه سيقدم "هوت دوغ والمشروب الغازي" بنفسه لأي شخص يشتري تذكرة نهائي بقيمة مليوني دولار.