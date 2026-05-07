مع وقف التنفيذ.. الصين تحكم بالإعدام على وزيري دفاع سابقين

أفادت ‌وكالة ​أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، اليوم، بأن وزيري الدفاع ⁠الصينيين السابقين وي فنغ خه ولي شانغ فو ‌حُكم عليهما بالإعدام مع ‌وقف التنفيذ لمدة عامين ‌بتهم فساد.

وطرد ‌الرجلان من ‌الحزب الحاكم ​عام 2024 ‌بتهمة "مخالفات جسيمة ​للانضباط"، ⁠وهو تعبير مخفف للإشارة ​إلى ⁠الفساد.

وتخفف الصين ⁠حكم الإعدام مع ⁠وقف التنفيذ عادة إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم ‌عليه جرائم خلال فترة ​وقف التنفيذ.