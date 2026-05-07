مع وقف التنفيذ.. الصين تحكم بالإعدام على وزيري دفاع سابقين
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، اليوم، بأن وزيري الدفاع الصينيين السابقين وي فنغ خه ولي شانغ فو حُكم عليهما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهم فساد.
وطرد الرجلان من الحزب الحاكم عام 2024 بتهمة "مخالفات جسيمة للانضباط"، وهو تعبير مخفف للإشارة إلى الفساد.
وتخفف الصين حكم الإعدام مع وقف التنفيذ عادة إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم عليه جرائم خلال فترة وقف التنفيذ.
