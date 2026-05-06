مدير منظمة الصحة: انتشار فيروس هانتا لا يشبه بداية تفشي جائحة كوفيد-19

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوكالة فرانس برس الأربعاء، إنه "لا يعتقد" أن الوضع الناجم عن تفش لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية، يشبه بدايات جائحة كوفيد-19.

وردا على سؤال لفرانس برس في جنيف بشأن مستوى خطورة هذا التفشي الذي يُعتقد أنه ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، قال تيدروس "لا أعتقد" أنها مشابهة لبدايات جائحة كوفيد-19، مضيفا "في الوقت الراهن، الخطر على بقية العالم منخفض".