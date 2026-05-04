الأميرة البريطانية يوجيني تنتظر مولودا ثالثا

أعلن ​قصر بكنغهام اليوم ‌الاثنين ​أن الأميرة يوجيني البريطانية، ابنة شقيق الملك تشارلز، حامل وتنتظر وصول مولودها الثالث من زوجها جاك بروكسبنك هذا العام.

وتزوجت الأميرة من بروكسبنك ‌في قلعة وندسور في 2018، ولديهما ولدان ‌هما أوجست المولود في ‌فبراير ‌2021 وإرنست ‌المولود في يونيو 2023.

وقال القصر ​في ‌بيان "أوجست ​وإرنست متحمسان للغاية لفكرة انضمام فرد آخر إلى العائلة".

وأضاف ​البيان أن الملك شعر بسعادة بالغة لدى إبلاغه بالأمر.

وترتيب يوجيني حاليا في ولاية عرش بريطانيا هو 12 وهي الابنة الصغرى لشقيق ‌الملك، الأمير السابق، آندرو مونتباتن-وندسور ​وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك.