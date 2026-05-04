زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط الفلبين

ضرب زلزال بقوة ست درجات جزيرة سَمَر وسط الفلبين،اليوم، بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي.

وقال المعهد إن الهزة رُصدت عند الساعة 6:09 بتوقيت غرينتش، على عمق 73,3 كيلومترا، وعلى مسافة نحو تسعة كيلومترات من بلدة سان جوليان الساحلية في المقاطعة.

من جهته، أفاد ضابط في الشرطة وكالة فرانس برس بأن الزلزال كان "قويا ومفاجئا"، مشيرا إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.

وأضاف "هنا، في مركز الشرطة، تحطمت إحدى العوارض التي تسند السقف، ورأيت بعض قطع الأثاث تتحرّك"، لافتا إلى أنه خرج مع زملائه إلى الشارع خشية حدوث هزّات ارتدادية.

وتشهد الفلبين زلازل شبه يومية، إذ تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتدّ من اليابان وصولا إلى جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

وكان شرق مينداناو تعرّض في أكتوبر الماضي لزلزالَين بقوّتَي 7,4 و6,7 درجات، أسفرا عن مقتل نحو ثمانية أشخاص.

وسبق أن سجلت الفلبين قبل بضعة أيام زلزالا بقوة 6,9 درجات، أودى بحياة 76 شخصا ودمّر أو ألحق أضرارا بـ72 ألف منزل في إقليم سيبو في وسط الفلبين، بحسب أرقام حكومية.