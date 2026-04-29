صورة ترامب على جواز السفر الأميركي.. إصدارات محدودة تمتد صلاحيتها 10 سنوات

تستعد حكومة الولايات المتحدة، احتفالًا بمرور 250 عاماً على الاستقلال عن النظام الملكي، لإصدار جوازات سفر هذا الصيف تحمل صورة كبيرة لوجه أعلى مسؤول في البلاد.

وستتضمن هذه الوثائق ذات الإصدار المحدود، والتي تُطرح ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الغلاف الداخلي، محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأميركي، مع توقيعه مطلياً باللون الذهبي، كما تحتوي صفحة أخرى على اللوحة الشهيرة التي تُظهر الآباء المؤسسين وهم يوقعون على الوثيقة نفسها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان إن جوازات السفر ستتضمن "أعمالًا فنية مخصصة وصورًا محسّنة"، مع الحفاظ على ميزات الأمان الحالية، واصفاً جواز السفر الأمريكي بأنه واحد من "أكثر الوثائق أمانًا في العالم".

ويأتي إصدار هذه الجوازات ضمن احتفالات الإدارة الأميركية بمبادرة "America250"، وهو برنامج يشمل أيضًا إقامة سباق "غراند بري" في ناشونال مول، ونزال UFC في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستصدر عدداً محدوداً من هذه الجوازات "بمناسبة تاريخية"، لكنها لم تؤكد عدد النسخ.

ويُعد هذا الجواز أحدث خطوة في جهود ترامب لوضع صورته على مؤسسات ووثائق أميركية مختلفة.

فقد ظهرت بالفعل لافتات تحمل صورته على مبنى وزارة العدل في واشنطن، إلى جانب لافتات أخرى في وزارة العمل ووزارة الزراعة، حيث يظهر إلى جانب أبراهام لينكولن تحت عبارة: "تنمية أمريكا منذ 1862".