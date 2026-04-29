الملك تشارلز لترامب ممازحا: لولا البريطانيون “لكنتم تتكلمون الفرنسية”

ردّ الملك تشارلز الثالث بالمثل على تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقال ممازحا خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أمس، إنه لولا البريطانيون لكان الأميركيون يتكلمون الفرنسية.

وبينما تبادل العاهل البريطاني والرئيس الأميركي النكات خلال كلمتيهما في حفل العشاء، أشار تشارلز إلى تصريحات سابقة لترامب استهدفت الحلفاء الأوروبيين الذين يتهمهم بالاعتماد على بلاده في الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ممازحا “لقد قلتَ مؤخرا سيادة الرئيس، بأنه لولا الولايات المتحدة لكانت الدول الأوروبية تتكلم الألمانية. أجرؤ على القول إنه لولانا، لكنتم تتكلّمون الفرنسية”.

وكان الملك يقصد بذلك مواقع ذات أصول بريطانية وفرنسية في أميركا الشمالية، شهدت صراعا بين القوتين الاستعماريتين المتنافستين السابقتين للسيطرة على القارة قبل استقلال الولايات المتحدة قبل 250 عاما.

وكان ترامب أعلن خلال قمة دافوس، في يناير، إنه لولا المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، “لكنتم تتكلمون الألمانية وقليلا من اليابانية”.

لكن كلمة تشارلز الثالث عكست أجواء ودية، إذ أثنى على غرار ترامب نفسه على “العلاقة الخاصة” بين لندن وواشنطن، رغم التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.

كما لفت العاهل البريطاني ممازحا إلى أنه لاحظ “التعديلات” في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي أزاله قطب العقارات السابق لإقامة قاعة حفلات عملاقة بكلفة 400 مليون دولار.

وأضاف “يؤسفني أن أقول إننا نحن البريطانيين، بالطبع، قمنا بمحاولتنا الخاصة لإعادة تطوير البيت الأبيض عقاريا في 1814” عندما أحرق الجنود البريطانيون المبنى.

أما ترامب، وهو من أشد المعجبين بالعائلة الملكية البريطانية، والذي تنحدر والدته من اسكتلندا، فاستهدف بنكاته خصومه المحليين.

وقال “أود أن أهنئ تشارلز على خطابه الرائع اليوم في الكونغرس” مضيفا “لقد استطاع أن يُجبر الديموقراطيين على الوقوف، وهو أمر لم أستطع فعله أبدا”.

وحمل الملك في زيارته هدية لترامب، بعدما انتقد الرئيس الأميركي بشدة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرفضه تقديم المساعدة ضد إيران.

وقدّم تشارلز للرئيس جرس الغواصة البريطانية “إتش إم إس ترامب”، التي وُضعت في الخدمة عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال الملك وسط تصفيق الحضور “ليكن هذا الجرس شاهدا على تاريخنا المشترك ومستقبلنا المشرق. وإذا احتجتم يوماً للتواصل معنا، فلا تترددوا في أن ترنُوا لنا”.