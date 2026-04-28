ترامب يشيد أمام الملك تشارلز بـ"العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن ليس لدى الولايات المتحدة "أصدقاء أقرب من البريطانيين"، وذلك خلال مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض.

ورحب ترامب وملك بريطانيا ببعضهما البعض بحرارة اليوم الثلاثاء، حيث بدأ الملك يوما من الدبلوماسية في واشنطن يهدف إلى التأكيد على العلاقة القوية للغاية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والتي يمكنها الصمود في وجه الاضطرابات السياسية في الوقت الحالي.

وفي اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزوجان الملكيان البريطانيان إلى الولايات المتحدة، والتي تأتي وسط توترات بين البلدين بسبب الحرب في إيران، من المقرر أن يلقي العاهل البريطاني خطابا أمام الكونغرس الأميركي بعد الظهر.

وسيركز خطاب تشارلز على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المتحدة والولايات المتحدة، البلدين اللذين "لطالما عرفا كيف يجدان طرقا للتقارب"، وفق مقتطفات من كلمته وزعها مكتبه الإعلامي.

وصباح الثلاثاء، أقام ترامب وزوجته ميلانيا استقبالا رسميا لتشارلز الثالث والملكة كاميلا في البيت الأبيض، تخلله إطلاق 21 طلقة مدفعية واستعراض حرس الشرف.

وقال ترامب معتليا منصة ثُبّتت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "يا له من يوم بريطاني جميل".

وتابع "منذ أن حصلنا على استقلالنا قبل قرون، لم يكن للأميركيين أصدقاء أقرب من البريطانيين"، مضيفا أن البلدين تربطهما "علاقة خاصة ونأمل أن تبقى كذلك دائما".

ويعقد ترامب والملك تشارلز الثالث بعد ذلك اجتماعا خاصا في المكتب البيضوي، بينما تشارك زوجتاهما في فعالية محورها التعليم والذكاء الاصطناعي.

ويعود الزوجان الملكيان عصرا إلى البيت الأبيض حيث تقام مأدبة عشاء.

ويلقي تشارلز الثالث خلال النهار خطابا يستغرق حوالى عشرين دقيقة أمام الكونغرس، بعد 250 عاما على إعلان استقلال المستعمرات الأميركية عن التاج البريطاني في 4 يوليو 1776.