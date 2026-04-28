وفاة سائح ألماني بعد تعرضه للدغة ثعبان في مصر

توفي سائح ألماني بعدما لدغته أفعى دخلت سرواله أثناء عرض خلال عطلة عائلية في مصر، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية الاثنين.

وكان الرجل البالغ 57 عاما والذي لم يكشف اسمه، يحضر عرضا لـ"ساحر الثعابين" مطلع أبريل في فندق في الغردقة، وهي منتجع شهير على البحر الأحمر.

وقالت الشرطة البافارية في بيان إن الثعبانَين اللذين يُعتقد أنهما من فصيلة الكوبرا، كانا يلفان حول أعناق العديد من أفراد الجمهور.

وأضافت "ثم ترك +ساحر الثعابين+ إحدى الأفعيين تنزلق إلى داخل سروال السائح الألماني، فلدغته في ساقه".

وأظهر الضحية "علامات واضحة على التسمم" واضطر الأطباء لإنعاشه قبل نقله إلى المستشفى، حيث توفي لاحقا، وفقا للبيان.

وكان الرجل يمضي عطلة مع اثنين من أقاربه.

وتُجري الشرطة والمدعون العامون الألمان تحقيقا في وفاته وينتظرون نتائج تحليل السموم.