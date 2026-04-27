ضحايا جراء تصادم قطارين في اندونيسيا

أدى تصادم قطارين قرب جاكرتا في ساعة متأخرة الإثنين إلى سقوط ضحايا حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية "كي إيه آي"، مؤكدة العمل على إجلاء الركاب وأفراد الطاقم.

ووقع الحادث وقع قرب محطة بيكاسي تيمور على بعد حوالى 25 كيلومترا من العاصمة الإندونيسية. وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديد آن بوربا في بيان إن "الجهود تتركز حاليا على إجلاء الركاب والطواقم، بالإضافة إلى التعامل مع الضحايا في موقع الحادث".

وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديد آن بوربا لقناة كومباس التلفزيونية في المكان "تظهر سجلات المستشفيات مقتل ضحيتين".

وأشارت الى أن الهيئات المعنية، بما يشمل فرق الإطفاء والجيش وهيئة البحث والإنقاذ الوطنية، تواصل العمل على إجلاء ضحايا ومصابين.

وعرضت كومباس لقطات لسيارات الإسعاف لدى وصولها إلى موقع الحادث، ولمسعفين ينقلون مصابين على حمالات.