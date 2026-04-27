ذا تايمز: رئيس وزراء بريطانيا ربما يخضع للتحقيق في قضية ماندلسون

ذكرت صحيفة ذا تايمز أن البرلمان ​البريطاني سيصوت غدا الثلاثاء على إمكانية إجراء تحقيق مع ‌رئيس ​الوزراء كير ستارمر، للنظر فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن تعيين السفير السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون.

وقد يكون لأي تحقيق من هذا القبيل تداعيات خطيرة على مستقبل ستارمر.

وقاوم رئيس الوزراء البريطاني حتى الآن الضغوط التي تدعوه إلى الاستقالة بسبب قراره تعيين ماندلسون، ولكن إذا ثبت أنه ضلل البرلمان عن عمد، فمن المرجح أن يصبح ‌موقفه بالغ الصعوبة.

وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل سيوافق على طلب لمناقشة برلمانية والتصويت على ‌ما إذا كان ينبغي للجنة الامتيازات النظر في ‌هذه المسألة.

ويتمتع حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر بأغلبية في البرلمان، مما قد يسمح للحكومة بتوجيه نوابها للتصويت ضد إجراء تحقيق.

وإذا صوت البرلمان لصالح إجراء تحقيق، فإن اللجنة، المكونة من نواب من الأحزاب الثلاثة ‌الكبرى، ستبحث ما إذا كانت تصريحات ستارمر بشأن ماندلسون تشكل تضليلا متعمدا ​أو غير متعمد لمجلس العموم.

ومن المتوقع أن ينصب أي تحقيق من هذا القبيل على تصريحات ستارمر بأنه تم اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند تعيين ماندلسون.