زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان في وقت مبكر الإثنين، وفق ما أفاد مرصدان أميركي وياباني، وهو الأحدث في سلسلة من الهزات الأرضية القوية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية أن زلزالا بقوة 6,2 درجات ضرب المنطقة الجنوبية من هوكايدو عند الساعة 5,23 صباحا (21,23 ت غ الأحد)، على عمق 83 كيلومترا، وذلك بعد مراجعة تقديرها الأولي لقوة الهزة البالغ 6,1 درجات.

ولم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري (تسونامي)، وتوقع مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن تكون الأضرار ضئيلة نظرا لقلة عدد سكان المنطقة.

لكن مسؤولا في وكالة الأرصاد اليابانية قال للصحفيين إنه "في المناطق التي شهدت هزات قوية، زاد خطر سقوط الصخور والانهيارات الأرضية".

وقبل ساعات، ضرب زلزال بقوة 5,0 درجات في البحر على بعد مئات الكيلومترات جنوب هوكايدو.

وتأتي هذه الهزات بعد أقل من أسبوع من تحذير وكالة الأرصاد اليابانية من تزايد مخاطر حدوث زلزال ضخم بقوة 8,0 درجات أو أقوى، في أعقاب تسجيل هزة أرضية بقوة 7,7 درجات قبالة السواحل الشمالية لإقليم إيواته.

وأُفيد بإصابة ستة أشخاص نتيجة الزلزال الذي هز مباني شاهقة في طوكيو رغم أنها تقع على بعد مئات الكيلومترات من مركزه.

بالإضافة إلى ذلك، ضربت أمواج تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا أحد موانىء إيواته، كما أحدث الزلزال أمواجا صغيرة في مناطق أخرى في شمال اليابان.

وبعد ذلك، حذرت الوكالة اليابانية من أن "احتمال وقوع زلزال ضخم جديد أعلى نسبيا مما هو عليه في الأوقات العادية".