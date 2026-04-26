مصر تنهي إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

رفعت مصر ‌إجراءات ​ترشيد استهلاك الطاقة التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران، وأعلنت اليوم الأحد إيقاف ‌العمل بقرار غلق المحال التجارية في ‌تمام الساعة 11 ‌مساء بالتوقيت المحلي "الثامنة ‌مساء ‌بتوقيت غرينيتش".

وذكر مجلس الوزراء ​في بيان ‌له ​أن "اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها ​اليوم على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول ‌بها سابقا".