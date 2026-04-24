مصر.. زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب شمالي مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث ​الفلكية والجيوفيزيقية ⁠في مصر، اليوم، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت ​هزة أرضية بقوة 5.77 ‌درجات على بعد 412 كيلومترا ‌شمالي ‌مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف المعهد أن الهزة سجلت الساعة ‌05:18 صباحا ‌بالتوقيت المحلي (02:18 ⁠بتوقيت غرينتش) ووقعت على عمق 26.85 كيلومتر.

وذكر المعهد أنه ⁠تلقى "ما ‌يفيد بالشعور الخفيف ⁠بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر ⁠في الأرواح والممتلكات".

وقال ​المركز الألماني ⁠لأبحاث علوم ​الأرض في وقت سابق اليوم إن زلزالا ​بقوة 5.95 درجة هز جزيرة كريت في اليونان.