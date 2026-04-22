استطلاع: سياسة ترامب للهجرة تهدد فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن الحملة ​الصارمة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل ‌المهاجرين قد ​تلقي بظلالها على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.

وقال نحو 52 بالمئة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجري لمدة ستة أيام وانتهى يوم الاثنين إنهم باتوا أقل رغبة في ⁠دعم مرشح يؤيد نهج ترامب في الترحيل، وهو ما يفوق بوضوح نسبة بلغت 42 بالمئة قالوا إنهم أكثر ميلا لدعم مرشح يتبنى هذا النهج.

وقد يواجه الجمهوريون معركة ‌شاقة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في وقت يتعرض فيه ‌الحزب الجمهوري لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين ‌نتيجة الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وأيد المشرعون الجمهوريون بالإجماع ‌تقريبا نهج ترامب المتشدد حيال ‌الهجرة، في انعكاس لهيمنته المتزايدة على الحزب منذ فوزه في انتخابات 2024 التي ​خاضها متعهدا بالتضييق ‌على المهاجرين غير الشرعيين.

وأظهرت ​استطلاعات رويترز/إبسوس التي أجريت في الأسابيع التي أعقبت تنصيب ترامب في يناير 2025 أن سياسته في ملف الهجرة حظيت في البداية بدعم ​شريحة واسعة نسبيا من الاميركيين، إذ أيد 50 بالمئة منهم أداءه في هذه القضية.

ولكن بعد أكثر من عام من الإجراءات الصارمة، التي شملت نشر عملاء اتحاديين متخفيين في جميع أنحاء البلاد ومقتل أميركيين اثنين في الحملة على المهاجرين، أبدى 40 بالمئة فقط من المشاركين في أحدث استطلاع رضاهم عن أداء ترامب في هذه القضية.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وجمع آراء 4557 ‌من البالغين الأميركيين من مختلف أنحاء البلاد، مع هامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.

وقال واحد ​فقط من كل أربعة مشاركين في الاستطلاع إن الجهود الحالية لاحتجاز المهاجرين أصبحت أقل صرامة مقارنة بالشهر الماضي، في حين رأى 70 بالمئة أن اعتماد نهج أقل تشددا ​سيمثل تغييرا إيجابيا.