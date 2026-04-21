كوريا الشمالية وروسيا تحتفيان باكتمال ربط جسر بري عابر للحدود والافتتاح منتصف يونيو

أقامت كوريا الشمالية وروسيا، اليوم الثلاثاء، حفلاً بمناسبة اكتمال ربط جسر بري بين البلدين فوق نهر تومين الحدودي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن السفارة الروسية في بيونغ يانغ.

وكانت الدولتان شرعتا في بناء هذا الجسر بعد قمة جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو 2024 بالعاصمة بيونغ بانغ.

ووفقاً لقناة السفارة الروسية على تطبيق "تليغرام"، جرى حفل الربط في المنطقة الحدودية بحضور افتراضي لكل من وزير النقل الروسي أندريه سيرجيفيتش نيكيتين، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، وهو الرئيس الروسي للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت السفارة أن من المرجح اكتمال اجسر بشكل نهائي في 19 يونيو المقبل.

ومن جهتها، وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان منفصل، الجسر بأنه "يعزز أواصر الصداقة مع كوريا الشمالية"، ويرمز إلى "رغبة الجارين في توسيع التعاون الإقليمي"، معتبرةً أنه سيدفع بالحوار والتبادل المثمر بينهما قدما.