وجبة نقانق من الشارع.. رغبة لم تتحقق للرئيس البرازيلي في ألمانيا

حقق المستشار الألماني فريدريش ميرتس رغبة خاصة للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير لألمانيا، غير أن تحقيق رغبة الرئيس البرازيلي لم يتم إلا بشكل جزئي حيث قُدِّم لـ لولا السجق الذي طلبه قبل رحلته، ولكن ليس من عربة طعام في شوارع هانوفر كما كان يتمنى.

وقبل مغادرة البرازيل، كان لولا كشف عن رغبته لميرتس في مقابلة مع مجلة "شتيرن"، حيث قال: "لقد أخبرته أنني عندما أسافر إلى ألمانيا، أود أن تناول السجق من عربة طعام في الشارع". وأضاف لولا: "في المرة الأخيرة التي كنت فيها في مكتب (المستشارة السابقة) أنجيلا ميركل، أكلت سجقاً اشتريته من كشك. عندما أكون في الخارج، أحاول تجربة الأطعمة المحلية".

وقد استجاب ميرتس لذلك، فقبل مأدبة الغداء الاحتفالية في قصر هيرنهاوزن في مدينة هانوفر، أمر بتقديم "مجموعة مختارة من أنواع النقانق المميزة" لضيفه، كما أفاد بذلك متحدث باسم الحكومة. وأعد طاهي مطبخ القصر، من بين أطباق أخرى، نقانق الكاري من لحم البقر، ونقانق اللحم البقري الخشن، ونقانق مشوية.

ورغم ذلك، أعرب لولا عن خيبته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ميرتس، حيث قال: "الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أنني لم أمر بأي شارع توجد فيه عربة لبيع النقانق المشوية". وأضاف: " لم أرَ (عربة) واحدة، ولذلك سأغادر هانوفر دون أن أتناول النقانق من العربة، ودون النقانق التي أحبها كثيراً". ثم أردف متوجهاً بحديثه إلى ميرتس: "ربما تحضر لي معك وجبة من النقانق المشوية عندما تأتي إلى البرازيل".