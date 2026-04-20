الخارجية الإيرانية: لا خطة حاليا بشأن جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ⁠الإيرانية ‌إسماعيل بقائي إنه لا توجد ‌خطة في الوقت ‌الراهن لجولة ثانية من ‌المفاوضات ‌مع ‌الولايات المتحدة.

وأضاف ​في مؤتمر ‌صحفي ​أن ⁠الولايات ​المتحدة ⁠أظهرت أنها "غير جادة" ⁠فيما يتعلق ⁠بالمضي في العملية الدبلوماسية وارتكبت أعمالا عدوانية ‌وانتهكت بنود ​وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن طهران لم تحسم بعد قرارها بشأن المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج واضح لاستئناف المحادثات، في ظل ما وصفه بعدم جدية الجانب الأمريكي في المسار الدبلوماسي.

وأوضح بقائي أن أميركا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ، سواء عبر خروقات ميدانية أو من خلال فرض حصار بحري، مؤكدًا أن بلاده أبلغت الوسيط الباكستاني بهذه التطورات. وأضاف أن طهران لا يمكنها تجاهل ما وصفه بالاعتداءات الأميركية السابقة، خاصة وقوع هجوم خلال فترة التفاوض، وهو ما يعمق أزمة الثقة بين الجانبين.

وأشار إلى أن أمن مضيق هرمز كان مستقرًا قبل ما وصفه بالاعتداءات الأميركية والإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لأمن الممر الملاحي الحيوي. كما شدد على أن إيران سترد بقوة على أي اعتداء يستهدفها، مؤكدًا جاهزيتها للتعامل مع أي تصعيد، بما في ذلك ما يتعلق بحادثة استهداف إحدى سفنها.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الإيراني أن بلاده قدمت مقترحًا من عشرة بنود إلى باكستان في إطار جهود الوساطة، مشيرًا إلى أن الطرف المقابل يواصل تغيير مواقفه وإطلاق تصريحات متناقضة، وهو ما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات

وأكد بقائي أن طهران لا تثق في الجانب الأميركي، معتبرًا أن واشنطن دأبت على “خيانة الدبلوماسية” على مدى سنوات طويلة، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلق أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات، وأن المؤشرات الحالية لا تعكس رغبة حقيقية لدى أميركا في المضي قدمًا نحو حل تفاوضي.

كما أوضح أن أي اتفاق محتمل مع واشنطن يجب أن يتضمن ضمانات عملية وملموسة، مشيرًا إلى أن جزءًا من التفاهمات السابقة كان يشمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتح مضيق هرمز، إلا أن الجانب الأميركي – بحسب قوله – لم يلتزم بتعهداته.

واختتم بقائي تصريحاته بالتأكيد على أن إيران لا تعير اهتمامًا للمهل الزمنية أو التحذيرات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها الوطنية، مشددًا على أن نقل اليورانيوم المخصب لم يكن مطروحًا في أي مرحلة من مراحل التفاوض، وأن بلاده لن تقدم تنازلات في هذا الملف.