20 قتيلا جرّاء حريق بمصنع للألعاب النارية في جنوب الهند

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب ستة آخرون، عندما اندلع حريق الأحد في مصنع للألعاب النارية في جنوب الهند، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية ن. شريناثا لوكالة فرانس برس إن "20 شخصا تأكّد مصرعهم" عقب الحادث الذي وقع في مصنع مرخّص في منطقة فيرودهوناغار في ولاية تاميل نادو.

وأضاف أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، مشيرا إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف.

وقدّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "تعازيه لمن فقدوا أحبّاءهم" في هذا الحادث "المؤلم للغاية".

من جانبه، وصف رئيس وزراء ولاية تاميل نادو إم. كيه. ستالين في منشور على منصة إكس الوفيات بأنها "مأسوية"، معربا عن "حزنه العميق".