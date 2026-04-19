حريق في مصنع للكيميائيات شمال الأردن

أصيب 14 شخصا بجروح في حريق وقع في مصنع للكيماويات بمحافظة أربد في شمال الأردن، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام الأحد.

وأوضحت المديرية في بيان أن "الحريق شب في خزان يحتوي على المبيدات الحشرية داخل أحد مصانع الكيماويات في مدينة الحسن الصناعية في لواء الرمثا بمحافظة أربد"، ما تسبب بـ"إصابة 14 شخصا بجروح ورضوض مختلفة في الجسم".

وأكدت أن طواقم الإطفاء المختصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد أخمدت الحريق "ومنعت امتداده إلى باقي ارجاء المصنع الذي يتكون من طابقين بمساحة اجمالية" تناهز 3500 متر مربع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن طواقم الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.