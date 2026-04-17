الشرطة الهولندية تكتشف غرفة مخفية تحتوي على 86 ألف سيجارة حشيش

ضبطت الشرطة في هولندا 86 ألف سيجارة حشيش ملفوفة مسبقا، وأكثر من 120 كيلوجراما من الحشيش، خلال مداهمة لمبنى تجاري في جنوب البلاد.

وقالت الشرطة إن ضباطا من وحدة متخصصة وكلابا بوليسية لم يجدوا في البداية أي شيء مريب داخل المبنى الواقع في إخت، وهي بلدة تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود مع ألمانيا.

لكن تفتيشا أكثر دقة قادهم إلى غرفة مخفية، حيث كان يجري تخزين المخدرات.

وجاءت المداهمة بعد رصد نشاط مريب حول مبنيين، حيث عثر المحققون في النهاية على المخبأ في أحد العناوين.

وقالت الشرطة إنه لم يجر تنفذ أي اعتقالات حتى الآن، مضيفة أن المخدرات المضبوطة سيجري إعدامها.