وزير الحج يدشّن مشروع رابية كدانة في مشعر منى لخدمة أكثر من 15 ألف حاج

افتتح وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة مشروع "رابية كدانة" في مشعر منى عقب اكتماله وجاهزيته التشغيلية ضمن استعدادات موسم حج 1447هـ/ 2026م.

ويأتي المشروع ضمن المبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير خدمات الحجاج عبر حلول إنشائية حديثة تسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات داخل مشعر منى ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الإقامة بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتتجاوز مساحة المشروع الذي يقع في الجهة الشرقية من مشعر منى 33 ألف متر مربع بمسطحات مبنية تقارب 48 ألف متر مربع موزعة على 62 مبنى.

ويستوعب المشروع أكثر من 15 ألف حاج ضمن منظومة متكاملة مدعومة بخدمات نقل ولوجستيات تسهّل حركة الحجاج.

يشار إلى أن مشعر منى هو وادٍ تحيط به الجبال، يقع شرق مكة المكرمة بين مكة ومزدلفة، ويعد من أبرز المشاعر المقدسة.

ويُعرف بـ"مدينة الخيام" وهو الأكبر عالمياً، حيث يستضيف أكثر من مليوني حاج للمبيت فيه خلال يوم التروية وأيام التشريق.

ويُؤدى فيه رمي الجمرات والنحر والمبيت ويتميز بتوفير خيام مقاومة للحريق ومرافق متكاملة.