اصطدام قطار فائق السرعة بشاحنة في فرنسا.. مقتل السائق وإصابة 16 راكباً

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بخروج قطار فائق السرعة يقل نحو 250 راكبا، عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة تنقل معدات عسكرية في شمال فرنسا.

وأفادت السلطات بإصابة 16 شخصا إثر الحادث، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

ونقلت محطة "تي إف 1" عن الشرطة معلومات أولية جاء فيها أن سائق القطار "تي جي في" لقي حتفه.

وقال إيتيان تيفري ممثل الادعاء للصحفيين إنه تم احتجاز سائق الشاحنة، وتم فتح تحقيق في قتل خطأ في ظروف مشددة، لكنه ما زال من المبكر تحديد سبب التصادم بالتحديد، وفقا لوكالة.

وقال جان كاستيكس، رئيس الهيئة الوطنية السكك الحديدية إن تقاطع السكك الحديدية كان يعمل بشكل سليم.

ومن جانبه، ذكر وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، أنه سوف ينتقل إلى موقع الحادث الذي وقع بين بلدتي بيتون ولانس في منطقة با دو كاليه، مع كاستيكس.

وتم نشر فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة.

ووقع الحادث عند معبر للسكك الحديدية في بلدة نو ليه مين، خارج شبكة القطارات فائقة السرعة الفرنسية. وكان قطار "تي جي في" يسير من دونكيرك إلى باريس بسرعة قطار عادي.

وذكرت صحيفة "لا فوا دو نور" (صوت الشمال) أن قطارا اصطدم بمقطورة شاحنة تقوم بنقل مركبات عسكرية قبيل الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش).

وتضررت واجهة المقطورة بشدة وكذلك الشاحنة، بحسب مراسل وكالة أسوشيتد برس بموقع الحادث. وظل القطار على القضيب، وتم إغلاق السكة الحديدية فيما تعمل فرق الطوارئ في المنطقة.