رئيس جنوب السودان يقيل رئيسة البرلمان ونائبها

أفاد مرسوم ​تمت قراءته أمام البرلمان اليوم الثلاثاء ‌أن ​رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا ونائبها بيرمينا أويريل ألوونج من منصبيهما.

وأعلن توليو أودونجي أياهو، رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بقيادة كير المرسوم الذي يقضي بإقالة رئيسة البرلمان جيما نونو ونائبها بيرمينا أويريل من منصبيهما في ‌الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية.

جاءت هذه الخطوة بناء على مذكرة قدمها أعضاء ‌كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الأسبوع ‌الماضي يتهمون فيها كومبا بالفساد المرتبط ‌بسوء إدارة أموال ‌البرلمان ويدعون إلى عزلها.

ولم ترد كومبا، التي ​دخلت التاريخ ‌في ​2021 باعتبارها أول امرأة تتولى منصب رئيسة برلمان جنوب السودان، على هذه المزاعم.

وعين كير جوزيف ​نجيري باتشيكو وأبوك بايتي آييك رئيسا ونائبا جديدين.

تأتي هذه التغييرات بعد أن أقال كير في أواخر فبراير بشكل مفاجئ وزير المالية آنذاك باك بارنابا تشول، الذي شغل المنصب لثلاثة أشهر فقط، دون إبداء أسباب.

ويرى محللون أن ‌كير يقوم بشكل متكرر بالتغيير في المناصب السياسية ​والعسكرية العليا للحفاظ على قبضته على السلطة في ظل حالة من عدم الوضوح بشأن خليفته مستقبلا.