مصدر مطلع لـ"رويترز" : إيران وأميركا تتلقيان خطة لإنهاء الأعمال القتالية

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين ​إن إيران والولايات ‌المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل ​حيز التنفيذ اليوم ​وتؤدي إلى إعادة فتح ⁠مضيق هرمز.

وأضاف المصدر ​أن باكستان أعدت إطارا ​لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة ​خلال الليل، موضحا ​أنه يقوم على نهج من ‌مرحلتين، ⁠ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال المصدر "يجب الاتفاق ​على جميع ​العناصر ⁠اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي ​سيُصاغ في شكل ​مذكرة ⁠تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة ⁠الاتصال ​الوحيدة في ​المحادثات.