"أكسيوس": مفاوضات بين واشنطن وإيران والوسطاء بشأن وقف إطلاق نار لـ 45 يوماً
نقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وشرق أوسطية مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء من المنطقة يناقشون بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.
ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات من رويترز للتعليق.
وأشار التقرير إلى أن الوسطاء يناقشون بنود اتفاق على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى وقفا محتملا لإطلاق النار 45 يوما يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم.
وقال التقرير إن المرحلة الثانية ستكون اتفاقا على إنهاء الحرب.
وأضاف أن من الممكن تمديد وقف إطلاق النار إذا تطلب الأمر مزيدا من الوقت للمفاوضات.
كان الرئيس الأمبركي دونالد ترامب قد قال لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن المهلة التي أعطاها لإيران لفتح مضيق هرمز أو التعرض لهجمات على البنية التحتية الحيوية تنتهي مساء الثلاثاء.
