"أكسيوس": مفاوضات بين واشنطن وإيران والوسطاء بشأن وقف إطلاق نار لـ 45 يوماً

نقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية ​وشرق أوسطية مطلعة أن الولايات المتحدة ‌وإيران ومجموعة من الوسطاء من المنطقة يناقشون بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة ​45 يوما قد يؤدي إلى ​إنهاء الحرب بشكل دائم.

ولم يتسن لرويترز ⁠بعد التحقق من صحة ما ​ورد في التقرير. ولم يرد البيت ​الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات من رويترز للتعليق.

وأشار التقرير إلى أن الوسطاء ​يناقشون بنود اتفاق على مرحلتين، على ​أن تكون المرحلة الأولى وقفا محتملا لإطلاق ‌النار ⁠45 يوما يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم.

وقال التقرير إن المرحلة الثانية ستكون اتفاقا على إنهاء ​الحرب.

وأضاف أن ​من ⁠الممكن تمديد وقف إطلاق النار إذا تطلب الأمر مزيدا ​من الوقت للمفاوضات.

كان الرئيس الأمبركي ​دونالد ⁠ترامب قد قال لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن المهلة التي ⁠أعطاها ​لإيران لفتح مضيق هرمز ​أو التعرض لهجمات على البنية التحتية الحيوية تنتهي ​مساء الثلاثاء.