ترامب: قضينا على قيادات إيران ودفاعاتها.. وطلبت من نتنياهو عدم استهداف حقول النفط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، أن بلاده نجحت في القضاء على قيادات إيرانية بارزة، إلى جانب تدمير قدرات بحرية وأنظمة دفاع جوي، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها.

وقال ترامب إن إيران تبحث حاليًا عن قيادات جديدة لتعويض خسائرها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قادرة على استهداف مواقع استراتيجية إضافية مثل جزيرة خارك إذا لزم الأمر.

وأضاف أن القوات الأميركية سبقت الجدول الزمني المحدد للعملية، موضحًا أن الأداء الميداني جاء أسرع من التوقعات التي وضعتها الإدارة منذ بداية التحرك.

وأشار إلى أن الوضع الحالي يسير بثقة كبيرة، لافتًا إلى أن نهاية العمليات ستجعل العالم أكثر أمانًا، على حد وصفه.

وأوضح ترامب أنه لا توجد نية لنشر قوات برية في أي مكان، مؤكدًا أن الإدارة تعمل بالتوازي على اتخاذ خطوات لضبط الأسعار ومنع أي تداعيات اقتصادية.

وكشف أنه طلب من إسرائيل عدم استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران، حرصًا على عدم تصعيد الأوضاع في أسواق الطاقة.

وتابع أنه أبلغ بنيامين نتنياهو بشكل واضح بعدم استهداف حقول النفط، مؤكدًا ضرورة الالتزام بذلك خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل لن تعود لقصف حقل بارس الجنوبي في إيران مجددًا، في إطار التفاهمات القائمة بين الطرفين.