زيمبابوي تحظر صادرات المعادن الخام ومركزات الليثيوم

أصدرت زيمبابوي قرارا بحظر كل صادرات المعادن الخام ومركزات الليثيوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على مواردها المعدنية الأساسية.

وذكرت وزارة المناجم في زيمبابوي في بيان لها أن الحظر سرى فور إصدار القرار و"حتى إشعار آخر" على كل المعادن ومن بينها تلك التي لا تزال قيد النقل.

ونقل البيان عن وزير المناجم في زيمبابوي بوليت كامبامورا قوله إن الحكومة تعوّل على تعاون قطاع التعدين في هذا الإجراء الذي اتُخذ تحقيقا للمصلحة الوطنية.

وأضاف أن الحكومة مصمِّمة على الالتزام بضمان الشفافية، والمعالجة المحلية وإضافة القيمة، والامتثال للالتزامات، والمساءلة في تصدير موارد زيمبابوي المعدنية.

تمتلك زيمبابوي الواقعة في جنوب القارة الأفريقية أكبر احتياطيات من الليثيوم في القارة، وهو معدن تصدره بكميات كبيرة إلى الصين، ويُستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.