مصرع وفقدان 21 مصرياً في حادث غرق مركب قبالة اليونان

قضى ثلاثة مصريين في غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية قبل أيام، وما زال 18 آخرون في عداد المفقودين، وفق وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء أن المركب انطلق "من إحدى الدول المجاورة... وعلى متنه خمسون من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 21 مواطنا مصريا، لا يزال 18 منهم في عداد المفقودين ولقي ثلاثة حتفهم"، مضيفا أنّ التنسيق جار مع السلطات اليونانية لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.

أفاد التلفزيون اليوناني الرسمي "إرت" بأن مركبا خشبيا كان يقلّ 50 مهاجرا انقلب السبت أثناء عملية إنقاذ في منطقة كالوي ليمينيس البحرية قبالة الساحل الشمالي لجزيرة كريت.

وأشارت وكالة الأنباء اليونانية "أنا" إلى أن سودانيين ومصريين كانوا على متن القارب الغريق، من بينهم قاصرون. ووفقا لآخر حصيلة صادرة عن السلطات اليونانية، أدّى غرق المركب إلى مقتل أربعة من ركابه، من بينهم سودانية تبلغ 28 عاما.