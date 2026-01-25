وفاة رئيس وزراء كوريا الأسبق هاي تشين خلال زيارته لفيتنام

أعلن مسؤولون اليوم الأحد وفاة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق لي هاي تشين )73 عاما( أثناء زيارته لفيتنام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي قال إن لي، الذي كان يشغل منصب نائب مدير المجلس توفى في مستشفى في مدينة هو تشي مينه الفيتنامية بعدما أصيب بأزمة قلبية.

وكان لي الذي شغل مقعدا في البرلمان لسبع دورات، قد تولى منصب رئيس الوزراء خلال رئاسة روه مو هيون من 2004 حتى 2006.