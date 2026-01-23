أميركا تعلن انسحابها "رسميا" من منظمة الصحة العالمية

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميًّا من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19، بحسب "رويترز".

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.

وقال مسؤول صحي حكومي كبير: "ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجددًا".

وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى، بدلاً من التعاون عبر منظمة دولية، من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.

وبموجب القانون الأميركي، من المفترض أن تصدر واشنطن إشعارًا قبل عام من الانسحاب، وأن تدفع جميع الرسوم المستحقة والتي تبلغ نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة.

ومع ذلك فإن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية نفى أن يكون القانون يتضمن شرطاً يقضي بضرورة سداد أي مبلغ قبل الانسحاب.

وقال شهود عيان إن العلم الأميركي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، يوم الخميس.

واتخذت الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الماضية، خطوات للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، ويخشى البعض من أن يؤدي مجلس السلام الذي أنشأه ترامب في الآونة الأخيرة إلى تقويض الأمم المتحدة ككل.

