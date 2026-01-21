الأكبر في العالم.. إعادة تشغيل محطة نووية يابانية

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم أن محطة كاشيوازاكي-كاريوا هذه ستعاود العمل، اليوم، للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011، رغم المخاوف المستمرة بشأن السلامة لدى السكان.

وقالت الشركة في بيان "نواصل الاستعدادات لتشغيل المفاعل، ونخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساء اليوم (10:00 ت غ)، ثم تشغيل المفاعل".

