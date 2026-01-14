وزير الصحة الأميركي بشأن النظام الغذائي لترامب: " لا أعلم كيف أنه على قيد الحياة"

قال وزير الصحة الأميركي روبرت اف كينيدي جونيور إن رئيسه دونالد ترامب " يأكل طعاما سيئا للغاية" خاصة عندما يسافر.

وقال عبر بودكاست للمؤثرة المحافظة كاتي ميلر إنه يتناول بصورة أساسية وجبات سريعة لأسباب أمنية، ولكن أيضا لأنه يثق في منتجات الشركات الكبرى.

وأضاف كينيدي أن ترامب" لا يريد أن يصاب بالمرض أثناء سفره".

وأوضح" إذا سافرت معه سوف تدرك فكرة أنه يضخ السم داخل نفسه طوال اليوم، ولا نعلم كيف يتجول، ناهيك عن كونه الشخص الأكثر نشاطا، الذي قابله أي منا على الإطلاق".

ولدى سؤاله حول من الشخص الذي لديه أكثر عادات تناول الطعام غير المعتادة، أجاب كينيدي أنه الرئيس " و لا أعلم كيف أنه على قيد الحياة، ولكنه حي ".

مع ذلك، أضاف كينيدي أن الرئيس " يأكل طعاما جيدا عادة " عندما يكون في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا أو البيت الأبيض. ووصف ترامب بأنه يتمتع " بصحة رائعة".