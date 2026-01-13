إثر موجة غامضة من الوفيات.. بلدة إيطالية تدق ناقوس الخطر

كتب رئيس بلدية مدينة كاستيليون فيورنتينو الإيطالية ماريو أنييلي على منصة "فيسبوك" أن معدل الوفيات في المدينة قد ازداد بشكل غير مبرر.

وأشار أنييلي إلى وفاة 14 شخصا في الأيام التسعة الأولى من عام 2026 في المدينة.

وأضاف: "هذا العدد من الوفيات ليس ضمن المعدل الطبيعي، بالنظر إلى أنه على مدار العام الماضي بأكمله، فقدنا 133 شخصا".

كما صرح أنييلي لصحيفة "كورييري فيورنتينو"، بأنه لا يعرف أسباب ذلك، ولكن لم تكن هناك زيادة مماثلة في معدل الوفيات حتى خلال جائحة "كوفيد-19".

وتابع: "لقد لاحظنا أن قاعات العزاء لدينا مكتظة باستمرار. وفي بعض الأحيان لا يكون العدد كافيا، لذا تضطر بعض العائلات إلى انتظار دورها لتجهيز مكان لتوديع أقربائها".