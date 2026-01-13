بوليفيا.. 11 قتيلا في حادث حافلة صغيرة سائقها قاصر

قُتل 11 شخصا، أمس، بحادث سير في شرق بوليفيا أثناء تنقلهم في حافلة صغيرة يقودها قاصر "عمره ما بين 13 و14 عاما"، وفق ما أعلنت الشرطة.

وصرّح ضابط الشرطة المكلّف بالتحقيق في الحادث ميغيل ليبي، لمحطة تلفزيونية محلية "في الوقت الحالي، هناك 11 قتيلا".

وتظهر قائمة أولية للضحايا مقتل أربعة قاصرين وسبعة بالغين.

وبحسب الضابط، تفيد التحقيقات الأولى بأن سائق المركبة كان "قاصرا عمره ما بين 13 و14 عاما" وقتل بعد الاصطدام.

وتشير تقارير أخرى للشرطة إلى أن أربعة مصابين نقلوا إلى مستشفى محلي.

واصطدمت المركبة بشجرة على طريق قرب قرية بويرتو كويخارو في مقاطعة سانتا كروز قرب الحدود مع البرازيل.

وذكر ضابط الشرطة أن من بين الركاب أشخاصا "يبدو أنهم في حالة سكر".

وبحسب أرقام وزارة الداخلية البوليفية، يموت حوالى 1400 شخص كل عام على الطرق البوليفية، ويعود ذلك خصوصا إلى تهور السائقين والأعطال الميكانيكية.