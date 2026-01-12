بسبب الطقس الشتوي.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت

شهد مطار فرانكفورت، صباح اليوم، إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية على خلفية تساقط الثلوج والتحذيرات من تشكل جليد.

وقالت متحدثة باسم شركة "فرابورت"، المشغلة للمطار، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن من بين 1052 رحلة كانت مقررة على مدار اليوم، جرى إلغاء 98 رحلة، مشيرة إلى أن العدد قد يرتفع خلال اليوم.

وأضافت المتحدثة أن المطار بدأ يومه في إطار "تشغيل شتوي متوتر"، مع توقع حدوث اضطرابات كبيرة، موضحة أن فرق صيانة شتوية كبيرة تعمل ميدانيا، كما يجري تنظيف ممرات الإقلاع والهبوط، فيما تستخدم 34 آلية لإزالة الجليد عن الطائرات في مواقع توقفها.

وطالبت إدارة المطار المسافرين بضرورة التحقق من حالة رحلاتهم في وقت مبكر قبل السفر، وتخصيص وقت أطول للوصول إلى المطار بما يتناسب مع الأحوال الجوية. كما أوصت بوجود الركاب في مبنى الركاب بمطار فرانكفورت قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية قد أصدر تحذيرا من اضطرابات جوية شديدة بسبب خطر تكون الجليد في أجزاء من ولاية هيسن، التي توجد بها مدينة فرانكفورت.